Milano, la capitale dei Master universitari

Non è facile orientarsi nella giungla dei master universitari a Milano: quale scegliere, con quali costi, di che tipo, di quale durata e, soprattutto, per accedere a quale professione.

Il dilemma che si presenta, spesso, è infatti di tipo professionale: è meglio scegliere un master che mi dia una concreta possibilità di trovare lavoro o seguire le mie passioni? La scelta migliore, spesso, è una via di mezzo: un master che abbia almeno qualche possibilità di farvi trovare lavoro e che se non segue proprio le vostre passioni, sia almeno in linea con le vostre inclinazioni. Altrimenti il rischio di buttare via migliaia di euro si presenta eccome.

Ma quali sono i migliori Master in partenza a Milano per questo autunno 2017?

Account e Sales Management

Il master in Account e Sales Management, Tecniche di gestione e negoziazione applicate alle vendite, realizzato in collaborazione con Almed (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo), Centrimark, Centro di Ricerca di Marketing e Blogo.it.

Il master, che chiude le iscrizioni il 18 settembre 2017 all'Università Cattolica di Milano, si caratterizza per l’elevata presenza di moduli a orientamento pratico, analisi di case histories, project work guidati da professionisti del settore. 1500 ore distribuite nell'arco di un anno accademico (di cui 480 di stage presso enti esterni) che forniranno competenze in marketing e management delle vendite, tecniche di negoziazione e di relazioni interpersonali, tecniche di comunicazione applicate ai mercati business-to-business e molto altro ancora. Il tutto anche attraverso incontri con professionisti del settore di rilievo internazionale. Il master è rivolto ai laureati delle lauree triennali e magistrali presentando domanda entro il 18 settembre 2017. Per ulteriori informazioni: è possibile visitare il sito del master in Account e Sales Management e scrivere all'indirizzo mail almed@unicatt.it.

Photography and Visual Design

Il Master in Photography and Visual Design, presso la Nuova Accedemia di Belle Arti (NABA), prepara professionisti ad entrare nel mondo della fotografia, dell'arte e della comunicazione nazionale e internazionale. Si potrà quindi diventare Photo Editor e consulenti d'immagine per aziende, Specialisti nella ricerca iconografica, Manager per organizzazioni culturali.

L’offerta formativa coniuga gli studi teorici e i progetti pratici con visite guidate a centri di ricerca, case editrici, atelier di artisti, musei, fondazioni e gallerie d'arte contemporanea.

Il master si avvale anche di workshop, in collaborazione con una rete di professionisti e partner, che puntano a simulare incarichi reali concentrandosi su varie aree di progetto: mostre fotografiche, progetti editoriali e video all'archivio.

Alla formazione seguirà uno stage presso aziende quali case editrici, uffici editoriali, agenzie fotografiche, archivi fotografici, musei, gallerie d'arte o studi fotografici.

Per ulteriori informazioni consulta il sito di riferimento del Master in Photography and Visual Design.

Master in Sport Management, Marketing and Society

Il Master in Sport Management, Marketing and Society, presso l’Università Bicocca di Milano, è in grado di rispondere alla sempre più crescente domanda di figure dirigenziali, con elevata competenza manageriale, operanti nelle organizzazioni sportive e nelle imprese ad esse direttamente o indirettamente collegate.

I destinatari del corso sono i laureate i neolaureati (magistrale-triennale) in tutte le discipline e i diplomati ISEF. Il Piano didattico - ogni venerdì dalle 9 alle 18 ed il sabato, ogni due settimane, dalle 9 alle 13: da Novembre 2017 ad Aprile 2018 - è sviluppato da 60 qualificati - selezionati docenti a livello nazionale ed internazionale, testimonial e campioni dello sport - che attraverso applicazioni, elaborazioni, esercitazioni, tavole rotonde, ricerche, attività pratiche e case history, oltre a visite guidate ed incontri ad eventi sportivi internazionali, forniranno ai partecipanti una preparazione accademica adeguata per rispondere alle esigenze del mercato sportivo. Al termine del percorso didattico, seguiranno quattro mesi di stage presso enti e società sportive. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale del Master in Master in Sport Management, Marketing and Society.

Radio, tv e web content

Un percorso innovativo capace d’indirizzare i giovani laureati all’interno del mondo radiofonico e televisivo e più in generale nel mondo dei prodotti audio, questa la mission del Master in Radio, TV e web content erogato dalla Business School del Sole 24Ore.

Il master si caratterizza quindi per essere uno strumento attuale e concreto per conoscere il mercato, della radiofonia, della televisione italiana ed internazionale, della produzione audio, dal digitale e della pubblicità.

Il piano formativo si costituisce di corsi pratici atti a fornire diverse esperienze e competenze: dalla creazione di un palinsesto e di un progetto editoriale per la radio e la Tv, alla realizzazione di un programma, dal lavoro autoriale a quello legato al management, al marketing e alla comunicazione.

Per maggiori informazione visita il sito della Business School del Sole 24Ore.