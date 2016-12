Fare Milano: i nuovi progetti per la città

Di Andrea S. martedì 13 dicembre 2016

Il sindaco Beppe Sala ha presentato a Base il grande progetto "Fare Milano", che mette in pratico il Patto per Milano siglato tra il governo quando era ancora presieduto da Renzi e la città. A questo link trovate tutti i dettagli su un piano che si articola in:

Il primo punto riguarda le metropolitane: 77 milioni di euro di investimenti per l'ammodernamento della linea Verde; la linea Lilla sarà invece prolungata fino a Monza, la Rossa fino a Cinisello Balsamo.

Il secondo punto tocca il tema degli scali ferroviari: saranno riqualificati con diverse tipologie di utilizzo, per una superficie totale di 1,2 milioni di metri quadrati. Maggiori dettagli li potete trovare a questo link.

Il terzo punto riguarda la messa in sicurezza del Seveso: 120 milioni di euro di fondi stanziati per risolvere il problema delle esondazioni (attraverso le vasche di contenimento) e la messa in sicurezza del Lambro.

Gli ultimi punti riguardano la valorizzazione delle periferie, con investimenti in case popolari, progetti sociali, infrastrutture e mobilità; il trasferimento a Milano delle agenzia internazionali del farmaco e delle banche, approfittando della Brexit e infine le strutture da utilizzare per l'accoglienza dei migranti.