Dove pattinare a Milano, inverno 2016

Di Andrea S. giovedì 15 dicembre 2016

Le piste di pattinaggio attive a Milano in questo Natale.

Come ogni anno, le piazze più note si animano in occasione del Natale e arrivano anche le piste di pattinaggio.

Piazza Gae Aulenti: fino al 12 febbraio è possibile pattinare circondati dai grattacieli più alti d’Italia, nel moderno e innovativo quartiere all'ombra dell'Unicredit Tower e il Bosco Verticale. L'iniziativa "Gae Aulenti on Ice" assicura momenti di svago e divertimento in occasione delle festività natalizie. A disposizione un servizio di noleggio pattini con "pinguini" tutor per bambini e uno staff di istruttori per i neofiti.

Giardini di Porta Venezia: la più lunga pista di pattinaggio al coperto del Nord Italia, con i suoi 100 metri di lunghezza, dove gli esperti potranno volteggiare sul ghiaccio, mentre chi non ha mai provato, può muovere "i primi passi" sotto occhi esperti grazie al coinvolgimento di associazioni sportive. Accanto alle piste, per un meritato riposo, punti ristoro e casette di dolciumi. In programma momenti di festa speciali per Capodanno con musica e grande nevicata artificiale.

Piazza Liberty: in pieno centro di Milano, Piazza Liberty si trasforma per Natale: una pista di pattinaggio su ghiaccio, un allestimento di luci LED, una giostra ottocentesca a cavalli e le tradizionali casette di legno addobbate in cui comprare i prodotti tipici natalizi.

Darsena: l’Isola Natalizia, come di consueto, ospita la Casa di Babbo Natale, preceduta dal Bosco Incantato, dove i più piccoli possono scattare una foto ricordo e consegnare la propria lettera, le Slitte Galleggianti guidate dalle renne sono pronte ad accompagnare i visitatori lungo il corso d’acqua, i mercatini in legno, ancora più numerosi, offrono prodotti artigianali e specialità gastronomiche. Dall'alto dei suoi 15 metri, l’Albero Illuminato è anche quest’anno il simbolo del villaggio, al centro dell’area di varo delle imbarcazioni, cuore simbolico della Darsena.