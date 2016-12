Sospensione di Area C Milano per le festività

Di Andrea S. lunedì 19 dicembre 2016

Libero accesso in centro durante le vacanze di Natale.

Dal 27 dicembre al 5 gennaio 2017 compresi non saranno attive le telecamere di Area C.

L’interruzione è legata alla fisiologica riduzione del traffico veicolare in città durante le feste natalizie rispetto alla media annuale.

Area C sarà sospesa anche nei giorni del 9 e 10 febbraio per attività tecniche di aggiornamento del sistema e rinnovo della segnaletica stradale in vista delle nuove norme che riguardano il provvedimento e che entreranno in vigore dal prossimo 13 febbraio.

Alcune di queste novità riguardano il blocco agli ingressi in centro, che adesso varrà anche per gli euro 4 diesel, mentre dovranno pagare per l'accesso anche le macchine a gpl e a metano (che precisa una volta di più come la questione non sia solo l'inquinamento, ma anche avere un centro città sempre più vivibile e a misura d'uomo).