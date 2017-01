La Biblioteca degli Alberi: quando sarà pronto il parco di Isola-Porta Nuova?

Di Andrea S. martedì 10 gennaio 2017

I lavori procedono, si spera sia tutto pronto per la primavera.

I lavori sono inziati sul serio nell'autunno 2016, quando hanno iniziato a spuntare i primi alberi piantati nella parte prossima a Melchiorre Gioia del parco di Isola-Porta Nuova, che sarà ufficialmente chiamato Biblioteca degli Alberi. Un parco il cui progetto sembra andare molto oltre il semplice "parco", ma che offrirà un sacco di zone create a scopi diversi, con un occhio di riguardo, ovviamente, per i bambini.

Ma quanto sarà grande, questo parco? Le dimensioni saranno pari a 90mila metri quadri, vale a dire poco più di un quarto del Parco Sempione e la metà dei giardini di Porta Venezia. Il che significa un bel parco, grande ma non grandissimo. In cui comunque dovrebbe esserci spazio anche per il semplice relax in mezzo alle mille attività che sembrano essere in programma.

E quando sarà pronto, invece? I più ottimisti confidano che per la primavera 2017 sarà tutto pronto e gli abitanti del quartiere potranno finalmente godersi un parco di cui si è iniziato a parlare ben 12 anni fa. Vedremo.