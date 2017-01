Starbucks a Milano: quando apre? Ecco la data provvisoria

Di Andrea S. martedì 24 gennaio 2017

Quando apre Starbucks a Milano? Ecco le ultime notizie.

Ormai è ufficiale: il primo Starbucks in Italia aprirà a Milano nel 2017. Ancora non ci sono date ufficiali, ma è certo che l'azienda americana (che sponsorizzerà anche le aiuole in piazza Duomo) ha ormai ufficializzato il suo sbarco in città.

Secondo le indiscrezioni, l'arrivo di Starbucks a Milano potrebbe avvenire nel mese di settembre 2017 (il che significa che c'è ancora un po' di tempo da aspettare), mentre ancora non è noto quale sarà l'ubicazione precisa del negozio.

Anche in questo caso, però, ci sono alcuni rumors, che fanno pensare che la location prescelta sia l'ex palazzo della Posta in piazza Cordusio. Scelta quindi centralissima, lontana dalle zone della movida, andando su una più classica scelta a due passi dal Duomo.