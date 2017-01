European Best Destination 2017: come votare per Milano

Di Andrea S. venerdì 27 gennaio 2017

Ci sono ancora due settimane di tempo.

Due settimane di tempo per far salire Milano sul gradino più alto del podio europeo come migliore destinazione turistica per il 2017. Il capoluogo lombardo è stato, infatti, selezionato da una giuria centrale dell’organismo EBD (European Best Destination) – basato a Bruxelles e sviluppato per promuovere la cultura e il turismo in Europa in partnership con EDEN Network (European Destinations of Excellence) - per competere con altre 19 città per il prestigioso titolo, sulla base del report annuale di Eurostat sul turismo e indicazioni di esperti.

La votazione si svolge esclusivamente online a partire da oggi, venerdì 20 gennaio, e fino alla mezzanotte del 9 febbraio: basta un solo click, senza bisogno di registrarsi, al link www.vote.ebdest.in. La correttezza della votazione viene garantita dal fatto che sarà conteggiato un solo voto per ogni indirizzo IP; non è possibile, quindi, votare più di una volta da uno stesso device.

Per Milano non si tratta di una prima volta: la città è sempre stata invitata a partire dal 2013 – la competizione esiste dal 2009 - e si è sempre posizionata tra i primi dieci.

“Un risultato sicuramente positivo, ma che non ci basta – ha detto l’assessore al Turismo, Roberta Guaineri - In questo 2017 abbiamo deciso di concorrere per vincere. Faremo ogni sforzo necessario per far conoscere l’iniziativa ai cittadini e invitarli a farsi portavoce del proprio amore per la città, votando Milano e facendole vincere il titolo di Best Destination. Confido in una vasta adesione perché dobbiamo essere i primi a credere nel potere attrattivo di questa città e farci promotori della sua bellezza. E’ una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme”.

Tra le azioni che verranno messe in campo, una campagna sui canali Internet e Social dell’Amministrazione; la produzione di cartoline da distribuire presso InfoMilano e in centri di interesse e aggregazione; l’utilizzo dei totem informativi distribuiti in città e il coinvolgimento dei principali stakeholder, attori istituzionali, associazioni e influencer in tutti i settori di eccellenza della città. In palio, in caso di vittoria, l’esclusiva nell’utilizzo del titolo e logo ‘European Best Destination’ per l’Amministrazione e i propri partner pubblici e privati, e una campagna di promozione della città per un intero anno da parte di EBD.

Le più recenti edizioni della competizione sono state vinte: nel 2013 da Istanbul, nel 2014 da Porto, nel 2015 da Bordeaux e nel 2016 dalla croata Zadar.