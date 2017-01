La giornata della Memoria: gli eventi a Milano

Di Andrea S. venerdì 27 gennaio 2017

Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di sterminio di Auschwitz rivelando l'orrore del genocidio nazista.

Il 27 gennaio è il "Giorno della Memoria", la ricorrenza per non dimenticare le vittime dell'Olocausto, perché senza Memoria non c'è futuro. "Milano è memoria" è il titolo dell’iniziativa con cui il Comune di Milano ricorda il proprio impegno antinazista e antifascista, contro violenze e soprusi con un programma che prevede incontri, concerti, proiezione di film durante tutta la settimana.

Al centro delle iniziative per la memoria, la commemorazione delle deportazioni al Memoriale della Shoah al Binario 21, domenica 29 gennaio alle 18.

Per il programma di tutti gli eventi e le iniziative istituzionali visita il sito "Milano è memoria - Senza Memoria non c'è Futuro".