Come utilizzare i servizi anagrafici online del Comune di Milano

Di Andrea S. martedì 31 gennaio 2017

Lanciate oggi sul sito del Comune tre video guide per spiegare agli utenti i servizi online. Nel 2016 il 40 per cento dei certificati è stato richiesto direttamente dal portale.

Anagrafe a portata di clic grazie ad alcune novità introdotte sul portale del Comune di Milano. Collegandosi al sito è infatti possibile consultare un video tutorial chiaro e semplice che spiega all’utente come richiedere i certificati online senza bisogno di recarsi in una delle quindici sedi anagrafiche del Comune.

Basterà guardare una breve animazione di circa 90 secondi, accompagnata da una voce guida, per scoprire tutti i passi necessari per richiedere e ottenere il certificato online desiderato.

Altri due brevi tutorial sono disponibili invece per spiegare a tutti gli utenti non ancora registrati al portale come registrarsi al sito del Comune di Milano e accedere così a diversi servizi: il primo video è dedicato alla registrazione base al portale, che consente di pagare multe, inviare curriculum o scrivere al Comune di Milano. Il secondo video, invece, è una guida alla registrazione completa che permette di avere accesso a tutti i servizi online (oltre a quelli già disponibili nel profilo base è possibile richiedere i certificati online, effettuare pagamenti, iscrizione alle scuole dell’infanzia o pagare tassa dei rifiuti urbani).

Continua così l’impegno dell’Amministrazione per incrementare l’utilizzo dei servizi digitali messi a disposizione dei cittadini dal Comune di Milano. I tre video tutorial si affiancano infatti alla sperimentazione “In de per mi”, avviata nel mese di dicembre, che propone in nove sedi decentrate la presenza di tutor qualificati a disposizione dei cittadini per spiegare loro come effettuare la registrazione al portale, richiedere il PIN e i certificati online. Una sperimentazione che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare e che continuerà per tutto il 2017, estendendosi anche ad altre sedi decentrate.

Anche i numeri dimostrano l’apprezzamento dei milanesi, sempre più orientati a effettuare richieste in autonomia senza recarsi allo sportello. Nel 2016, infatti, circa il 40 per cento dei certificato emessi dall’Anagrafe è stato richiesto online: 325.183 le richieste totali, di cui 125.312 provenienti dal sito, 192.962 dallo sportello e solo 6.909 da Poste italiane.