Apre il primo centro di ricarica per il bike sharing elettrico

Di Andrea S. mercoledì 1 febbraio 2017

Un sistema unico al mondo per la ricarica delle batterie con pannelli fotovoltaici.

Un sistema di ricarica dedicato alle batterie delle bici elettriche attraverso pannelli fotovoltaici unico al mondo: il primo Charging Centre BikeMi è stato inaugurato oggi dal Comune di Milano e da Clear Channel.

Il centro, finanziato da Atm, si trova in via privata Giovanni Calvino 6 (il numero civico è stato creato apposta per la stazione BikeMi), una strada laterale di via Messina (altezza dei numeri 50/52) vicino al Cimitero Monumentale. Gli operatori del Bike sharing diventano così ‘vicini di casa’ della Polizia locale, condividendo lo stabile che in via Messina 50 fa da Deposito giudiziario per le autovetture.

La nuova sede BikeMi, oltre alla ricarica delle bici elettriche, ha anche altre funzioni nella gestione del servizio: i locali sono stati attrezzati per il ricovero, la riparazione e la pulizia delle bici, sia tradizionali sia elettriche. Inoltre, la Sala Operativa ospita gli uffici del Centro di controllo e l’area esterna è destinata ad accogliere i furgoni BikeMi che permettono lo smistamento dei mezzi tra le stazioni. La vicinanza della nuova sede al centro città permetterà agli operatori di ridurre i tempi di spostamento a beneficio dell’efficienza del servizio.

“Sempre più sostenibile ed efficiente il bike sharing milanese - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente -. Questo centro di ricarica a pannelli fotovoltaici rappresenta un’innovazione di cui siamo fieri. Un investimento che i milanesi meritano dopo che in un anno hanno percorso con le bici gialle o rosse del BikeMi più di 203 volte la circonferenza della Terra con un risparmio di oltre 1 milione e 600 mila chili di CO2. Grazie a Clear Channel e ATM per il loro impegno”.