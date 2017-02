Demolizione sede de Il Giorno, la data non è ancora certa

Di Andrea S. venerdì 3 febbraio 2017

Ma il tam tam su Facebook continua a circolare.

Da un paio di giorni circolano su Facebook numerosi appelli per assistere alla demolizione della sede de Il Giorno di via Fava, che non ospita più gli uffici del quotidiano dal 1985. L'appuntamento dovrebbe essere per domenica 5, alle 15. Ma dal comune arriva una frenata.

"Nessuna ordinanza è stata ancora firmata dal sindaco di Milano in merito all’abbattimento della ex sede del Giorno. Quanto scritto dal presidente del Municipio 2 sulla sua pagina Facebook anticipa informazioni ancora non definite che riguardano piani tecnici di lavoro non ancora approvati. Notizie date in questo modo sono totalmente inopportune perché creano allarmismo nella popolazione”. Lo comunica l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza.

“Da tempo si sta lavorando - aggiunge l’assessore - in base alla richiesta della proprietà sull’eventuale abbattimento della ex sede del Giorno. Alcune note tecniche di lavoro sono state approntate per valutare la fattibilità dell’operazione, ma sulla data non è stata ancora presa una decisione.

Alla firma dell’ordinanza seguirà una notifica individuale a ogni famiglia con le informazioni su data, orario e dispositivo di accoglienza, oltre alle indicazioni logistiche, di supporto e comportamentali. Tutte le notizie ufficiali saranno comunicate anche alla stampa per una massima diffusione e saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune”.