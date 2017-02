Salon du chocolat Milano 2017, torna la fiera del cioccolato

Di Andrea S. martedì 7 febbraio 2017

Ritorna in città dal 9 al 12 febbraio.

Ritorna in città il Salon du chocolat dal 9 al 12 febbraio. Quattro giorni dedicati al più goloso degli alimenti, il cioccolato. A presentare questa mattina il ricco programma di appuntamenti, degustazioni e ospiti internazionali, l’assessore al Commercio e Attività produttive Cristina Tajani con Pietro Cerratani, curatore del Salon du chocolat Milano.

Ernst Knam, Carlo Cracco, Iginio Massari, Davide Oldani, Davide Comaschi, Andrea Besuschio, sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti che animeranno i palchi del Salon du chocolat Milano che per l’edizione 2017 si svolgerà presso il MiCo in viale Eginardo (MM Portelllo), 8.400 mq consacrati al “cibo degli dei”.

A questo link il calendario completo degli eventi

“Quattro giorni dedicati a uno dei simboli del gusto italiano apprezzato in tutto il mondo insieme alla pasta, alla pizza e al gelato: il cioccolato. Una specialità – afferma l’assessore Cristina Tajani – che sempre di più si sta affermando nel mercato mondiale grazie al lavoro dei nostri maestri cioccolatai, capaci di unire tradizione artigiana, ricerca, creatività e qualità delle materie prime. Un settore quello del cioccolato che in Italia vale oltre 2,5 miliardi mentre l’export raggiunge i 665 milioni di euro. Dopo il successo della scorsa edizione, insieme agli organizzatori, abbiamo deciso di allungare di una giornata la manifestazione consentendo così a milanesi e turisti di scoprire uno degli appuntamenti più golosi e apprezzati tra quelli ospitati in città. Un appuntamento che valorizza la tradizione e le esperienze dei grandi maestri artigiani che in Italia che producono cioccolato”.

La novità di questa edizione è la partecipazione dello Chef, ma prima di tutto Maître chocolatier, Ernst Knam. Il Re del cioccolato, in esclusiva per la manifestazione, realizzerà la scultura in cioccolato a tema San Valentino, simbolo dell’evento, che accoglierà gli ospiti al loro ingresso. Ma non solo: in uno stand completamente dedicato di 60 metri quadrati, dove Knam eseguirà le sue celebri masterclass, lo Chef presenterà anche i nuovi progetti che lo vedranno protagonista nel 2017, incontrerà i fan e gli appassionati.

Nell’edizione 2017 ampio spazio sarà dedicato ai paesi produttori di cacao. Tra questi sarà presente il Camerun, grande produttore di cacao della qualità Theobroma, con uno stand informativo e didattico per raccontare come in Africa le piantagioni di cacao siano uno dei maggiori supporti all’economia e alla crescita del paese con la presenza di A.S.I.Ca. (Associazione Scambi Italo Camerunensi).

I veri protagonisti di questa manifestazione internazionale saranno comunque i grandi produttori, gli eccellenti artigiani, maestri cioccolatieri, pasticceri, artisti che metteranno il loro talento al servizio del pubblico per gustare il cioccolato e il cacao in tutte le sue forme con dimostrazioni, degustazioni e lezioni culinarie.