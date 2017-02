Le nuove regole dell'Area C di Milano

Di Andrea S. giovedì 9 febbraio 2017

E intanto oggi e domani il provvedimento sarà sospeso.

Giovedì e venerdì sospesa Area C per l’aggiornamento del sistema e il rinnovo della segnaletica stradale. Infatti da lunedì 13 febbraio entrano in vigore le nuove regole.

Le modifiche all’attuale provvedimento di Area C, che hanno l'obiettivo di ridurre la congestione in centro, anche per la presenza degli importanti cantieri per la costruzione della linea 4 della metropolitana, sono:

Divieto di accesso ai veicoli Euro 3 diesel di proprietà dei residenti che però, e solo fino al 15 ottobre 2017, potranno utilizzare i 40 ingressi gratuiti.

Divieto di accesso ai veicoli Euro 4 diesel senza filtro antiparticolato (Fap) con alcune deroghe che riguardano



- residenti all’interno di Area C fino al 14.10.2018; - veicoli privati di appartenenti alle Forze dell’Ordine fino al 14.10.2018; - veicoli trasporto cose leggere e di servizio compresi manutentori e servizi di emergenza fino al 14.10.2017; - autoveicoli adibiti a noleggio con conducente (NCC) superiori a 9 posti (classificate come diesel pesanti) fino al 14.10.2018; - veicoli trasporto cose pesanti fino al 14.10.2018

I veicoli alimentati Gpl, metano, bifuel e dualfuel, come già previsto dalla delibera del 2013, potranno accedere nell’area interessata dal provvedimento previo pagamento del ticket di 5 Euro o con le agevolazioni previste per tutti i veicoli paganti.

Sarà vietato l’accesso per i veicoli immatricolati merci dalle ore 8 alle ore 10 fatta esclusione dei veicoli elettrici. In fase sperimentale e per la durata di quattro mesi sono state individuate alcune deroghe che riguardano:



- veicoli immatricolati come furgone isotermico o coibentato; - veicoli adibiti a trasporto di merci alimentari deperibili destinate a esercizi pubblici, rivendite o eventi particolari che si trovano all’interno della ZTL, con inizio attività dopo le ore 9; - veicoli destinati al trasporto di cose uso di terzi; - veicoli appartenenti alla categoria “veicoli di servizio” solo in relazione a documentati interventi in emergenza; - veicoli utilizzati da fiorai per l’allestimento di cerimonie; - autofunebri; - veicoli adibiti al trasporto di farmaci urgenti.

Per quanto riguarda i veicoli destinati all’autonoleggio con conducente - NCC

- superiori a 9 posti il ticket cambia in relazione alla lunghezza dei veicoli in questo modo: veicoli fino a mt. 8,00 € 15,00 - fino al 14/10/2017 € 40,00 - dal 15/10/2017 veicoli compresi tra mt. 8,01 e mt. 10,50 € 25,00 - fino al 14/10/2017 € 65,00 - dal 15/10/2017 veicoli superiori a mt. 10,50 € 40,00 - fino al 14/10/2017 € 100,00 - dal 15/10/2017

Sono esentati da questa maggiorazione, mantenendo quindi il pagamento di 5,00 Euro, gli NCC superiori a nove posti dedicati al trasporto degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e inferiori, per uscite didattiche e viaggi d’istruzione con destinazione interna alla ZTL Cerchia dei Bastioni – Area C e per i veicoli dedicati al trasporto degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado e inferiori con sede all’interno della ZTL per uscite didattiche e viaggi d’istruzione esterni alla stessa.

Ricordiamo che per tutti coloro che hanno diritto a deroghe, in particolare per le persone con disabilità in possesso di veicoli alimentati da Gpl, metano, bifuel e dualfuel e per i veicoli destinati al trasporto merci, è possibile reperire tutti i moduli sul sito del Comune di Milano.