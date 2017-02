BikeMi: attivati cinque nuovi stalli

Di Andrea S. venerdì 10 febbraio 2017

In Largo Augusto, Molino delle Armi, Santa Sofia, San Babila, Sant’Ambrogio.

Da oggi, venerdì 10, alle ore 7 entrano in funzione cinque nuovi stalli per le biciclette del BikeMi. Tutte le postazioni si trovano in prossimità dei cantieri per la costruzione di M4 e sostituiscono stalli che era stato necessario togliere a causa dei lavori stradali.

Queste, nel dettaglio, le cinque nuove postazioni che sono già presenti sulle mappe del BikeMi: Largo Augusto, Molino delle Armi, Santa Sofia, San Babila, Sant’Ambrogio.

Con l'occasione è stato possibile ampliare gli stalli, incrementando il numero delle postazioni, in totale 165, delle biciclette gialle e rosse del servizio di bike sharing realizzato da Comune di Milano, Clear Channel e Atm. In questo modo si vuole rispondere alla sempre maggiore richiesta di bike sharing in città.

"Queste nuove postazioni sono state individuate e scelte perché vicinissime agli stalli che abbiamo dovuto togliere per la presenza dei cantieri - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente -. Si tratta di aree particolarmente strategiche perché snodi di interscambio fra trasporto pubblico e pedoni, dove la mobilità sostenibile e l'utilizzo delle due ruote può contribuire a risolvere problemi di congestione".