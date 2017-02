La nuova sede di Amazon a Porta Nuova

Di Andrea S. martedì 14 febbraio 2017

Apre a Milano la nuova sede di Amazon, che assume.

La nuova sede di Amazon a Porta Nuova sorgerà in via Monte Grappa, a due passi dalla stazione Garibaldi e del quartiere degli affari di Milano di Porta Nuova. La sede aprirà nel corso del 2017 e sarà di oltre 17mila metri quadri.

L'edificio restaurato, che avrà una facciata a vetri completamente nuova, è quello che per decenni è stato simbolo della Marie Tecnimont. Qui andranno a stabilirsi i 400 dipendenti corporate dell'azienda, che però ha già fatto sapere che ha intenzione di assumere per far salire il numero di persone ospitate fino a 1.100.

La nuova sede è costituita da due edifici simmetrici collegati da un blocco centrale. La piazza interna sarà coperta da una grande volta e dalle terrazze dei piani superiori di entrambi gli edifici.