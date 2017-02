Umberto Eco avrà una sua via a Milano

Di Andrea S. mercoledì 15 febbraio 2017

Lo ha confermato il sindaco Beppe Sala.

Con una lettera al Corriere della Sera, che aveva chiesto più volte quale fosse l'iter per intitolare una via di Milano a Umberto Eco, il sindaco di Milano Beppe Sala ha confermato che l'intitolazione si farà: "Credo sia un’ottima idea: sono un suo lettore e un suo grande estimatore. Ho sempre ammirato la sua identità di raffinato uomo di cultura e insieme la sua capacità di condividere questo patrimonio con un pubblico sempre più vasto".

"Questa volontà di condivisione è anche una caratteristica della nostra città. Ed è per questo che la sua opera ha contribuito in modo così significativo alla crescita di Milano e della sua identità contemporanea. Milano deve molto a Umberto Eco e dobbiamo trovare il modo di manifestare la nostra riconoscenza alla sua memoria".

Come noto, però, occorre aspettare parecchio tempo prima di poter intitolare una via, per la precisione dieci anni dalla morte. "Delle eccezioni possono però essere fatte. Mi impegno a verificare se, nel caso di Umberto Eco, si possa arrivare a una soluzione a breve termine", ha spiegato Sala.