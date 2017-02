Scuole di Milano, ecco il piano opere 2017

Di Andrea S. giovedì 16 febbraio 2017

È stato presentato il piano di interventi che interesserà oltre il 60% degli edifici scolastici presenti nel Comune di Milano (316 su 504), grazie a un investimento di oltre 194 milioni di euro.

È stato presentato questa mattina dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dall’assessore ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti e dalla vicesindaco e assessore all’Educazione Anna Scavuzzo, all’interno del cantiere della nuova scuola che sorgerà di via Ugo Pisa 1, il piano di interventi che interesserà oltre il 60% degli edifici scolastici presenti nel Comune di Milano (316 su 504), grazie a un investimento di oltre 194 milioni di euro.



Tutti i dettagli del piano opere 2017 a questo link

In particolare, saranno 7 le strutture ricostruite entro la prima metà del 2018, per consentire l’avvio delle iscrizioni dall’anno scolastico 2018/2019: oltre a via Pisa, infatti, i lavori interesseranno via Hermada, viale Puglie, via Strozzi, via Viscontini, via Magreglio e via Brocchi.



Il piano prevede anche lavori di manutenzione straordinaria in 90 edifici per un totale di 22,5 milioni di euro, con cui i municipi potranno far fronte alle priorità d’intervento che individueranno in ogni zona, e di manutenzione ordinaria in 135 scuole. Saranno inoltre 18 gli edifici scolastici nei quali si interverrà per l’abbattimento delle barriere architettoniche ( 2,3 milioni di euro), 5 quelli demoliti, 60 quelli interessati da certificazioni per la prevenzione incendi, mentre l’Istituto Moscati sarà sottoposto a un risanamento conservativo da 5 milioni di euro.