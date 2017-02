Le aree verdi di Milano a caccia di sponsor

Di Andrea S. martedì 21 febbraio 2017

Bando del Comune sempre aperto, attualmente sono 83 le aree verdi gestite da privati.

È sempre aperto il bando per la ricerca di soggetti che vogliano partecipare alla manutenzione e riqualificazione delle aree verdi di Milano. Tutto il verde pubblico della città, infatti, ad eccezione dei grandi parchi e di alcune aree individuate dall’Amministrazione, può essere oggetto di sponsorizzazione da parte di terzi.

“Con questo meccanismo di collaborazione tra pubblico e privato possiamo rendere le nostre aiuole più belle e curate, garantendo al contempo visibilità alle aziende - sottolinea l’assessore al Verde Pierfrancesco Maran -. Sarebbe bello, ad esempio, se qualcuno si facesse avanti per dare un nuovo look alle aiuole di Piazza Buonarroti, Monte Titano, Piazza Udine, o ancora Piazza Fontana”.

Attualmente sono 83 le aree verdi sponsorizzate. I contratti stipulati negli ultimi 12 mesi riguardano le aree di Piazza Cavour, piazza Meda, Corso Lodi angolo via Papi, via Da Filicaia angolo via Ornato, via Gallarate 283, piazza Scala e piazza Duomo.