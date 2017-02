Iscrizioni Asilo Nido Milano: aperte le procedure dal 7 marzo al 7 aprile

Di Andrea S. giovedì 23 febbraio 2017

Dal 7 marzo al 7 aprile prossimi si attiveranno le procedure per l’iscrizione ai servizi all’infanzia del Comune di Milano: asili nido, sezioni primavera e scuole dell’infanzia che promuovono un modello educativo attento alla singolarità nella collettività, con pratiche di integrazione e accoglienza di tutte le bambine e i bambini e una didattica equa e responsabile ispirata ai principi della continuità educativa e della cittadinanza.

Un’importante occasione per avvicinarsi a questa realtà è costituita dagli open-day, momenti in cui il personale dei singoli servizi si mette a disposizione dei cittadini per illustrare spazi e proposte educative, che si svolgeranno il 28 febbraio, l’1 e il 2 marzo dalle 16:30 alle 18:30.

Nei prossimi giorni – con contestuale pubblicazione sul sito web del Comune di Milano - tutte le famiglie con figli tra 0 e 6 anni riceveranno dalla Direzione Educazione una lettera contenente una breve presentazione dei servizi e le modalità d’iscrizione, da effettuarsi esclusivamente on-line previa registrazione al portale di Palazzo Marino.