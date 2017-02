M'Illumino di meno: questa sera luci spente in tutta la città

Di Andrea S. venerdì 24 febbraio 2017

Luci spente anche a Palazzo Marino e al Castello Sforzesco

Palazzo Marino spegnerà le sue luci oggi dalle 18.30 alle 19 come gesto simbolico di adesione all’importante campagna ‘M’illumino di meno’, la giornata dedicata al risparmio energetico lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Radio2.



In occasione della tredicesima edizione dell’iniziativa, in programma venerdì 24 febbraio, anche il Castello Sforzesco sarà spento, in collaborazione con A2a, per un quarto d’ora nella stessa fascia oraria.



Inoltre, oltre a invitare a un’azione per il risparmio energetico, quest’anno ‘M’illumino di meno’ punta sul sensibilizzare tutti sulla riduzione degli sprechi in ogni ambito, invitando a compiere almeno un gesto di condivisione nella giornata di domani. Per aderire ancora più nello specifico al tema di questa tredicesima edizione, racchiusa nell’hashtag #CondiVivo, il sistema di bike sharing milanese BikeMi domani proporrà l’abbonamento giornaliero gratuito (si sottoscrive l’abbonamento ma non viene addebitato alcun importo).



Infine, per far conoscere a quanti più milanesi possibili questa importante iniziativa, il Comune di Milano invierà la newsletter InformaMi, cui sono iscritte circa 130.000 persone, e una comunicazione a tutti i dipendenti del Comune di Milano, per invitare tutti a spegnere le luci negli uffici delle diverse sedi o nelle proprie case tra le 18 e le 20 di domani (per quanto più tempo possibile).