Milano Deejay TRI: due giorni di triathlon all'Idroscalo

Di Andrea S. lunedì 3 aprile 2017

Il 20 e il 21 maggio.

Due giorni di Triathlon urbano per debuttare o gareggiare senza dover lasciare la propria città. Milano si arricchisce di un grande appuntamento sportivo, destinato a coinvolgere atleti e cittadini in una festa collettiva dedicata a una disciplina che sta facendo registrare il più alto tasso di crescita e, nella nostra città, il maggior numero di praticanti.

I prossimi 20 e 21 maggio, il bacino dell’Idroscalo sarà teatro della prima edizione della Milano Deejay TRI: una manifestazione che prevederà diverse gare di questo sport che mette insieme nuoto, corsa e ciclismo, su diverse distanze, proprio per coinvolgere a diversi livelli atleti esperti e debuttanti.

I percorsi sono stati studiati per garantire la massima sicurezza di chi si cimenta nelle competizioni e un’ottima visibilità per un grande pubblico di curiosi e appassionati che potranno seguire i triatleti in tutte le fasi della gara, trasformando lo storico parco milanese in un grande stadio a cielo aperto.

A seguire il programma completo della Milano Deejay TRI:

Sabato 20 Maggio:

SPRINT: 750m – 20Km – 5Km

OLIMPICO: 1500m – 40Km – 10Km



Domenica 21 Maggio:

KIDS: Categoria Minicuccioli – Cuccioli – Esordienti – Ragazzi (dai 6 ai 13 anni)

SUPERSPRINT: 400m - 10Km – 2.5Km

CRONO A SQUADRE: 750m – 20Km – 5Km