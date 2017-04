Il concerto di Radio Italia Live, a Milano il 18 giugno

Di Andrea S. giovedì 6 aprile 2017

L'evento sarà replicato anche il 30 giugno a Palermo

È stata presentata ieri a Palazzo Marino la sesta edizione di “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO”, il più grande evento gratuito di musica italiana. Un appuntamento ogni anno più speciale: una doppia serata live, con grandissimi interpreti e autori della musica italiana, in una doppia location. L’evento, come sempre gratuito e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e il Comune di Palermo, si svolgerà domenica 18 Giugno nella splendida cornice di Piazza del Duomo a Milano, e venerdì 30 Giugno nella spettacolare location del Foro Italico di Palermo.

Confermati alla conduzione di questa speciale edizione di “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che accoglieranno sul palco i più amati artisti della musica italiana. Nel backstage dell’evento Serena Rossi incontrerà i protagonisti della kermesse. Alla speaker Manola Moslehi il compito di raccogliere le emozioni del pubblico. Ad accompagnare le performance dei cantanti l’“Orchestra Filarmonica Italiana” diretta dal M° Bruno Santori.

A questo link tutti gli ospiti presenti.

Grazie alla condivisione su tutti i mezzi del gruppo Radio Italia, “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” sarà occasione di intrattenimento non solo per chi sarà nelle piazze di Milano e Palermo, ma anche per tutti gli appassionati della musica in Italia e nel mondo. L’evento sarà infatti trasmesso in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, 570 HD; canale 725 SKY, canale 35 TvSat, 135 HD, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Vivrà in inoltre tempo reale sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows e Windows 8.

Novità dell’edizione 2017 la diretta contemporanea di entrambe le date su Real Time, canale 31 del DTT e fiore all’occhiello del gruppo Discovery Italia e su NOVE, il canale generalista del gruppo.

“RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” 2017 sarà un’edizione 100% social: l’evento vivrà in tempo reale sulle pagine social ufficiali di Radio Italia e di Real Time: Facebook, Twitter, Instagram e SnapChat. Hashtag ufficiale: #rilive