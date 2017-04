Tempo di libri, ecco la fiera dell'editoria di Milano

Di Andrea S. lunedì 10 aprile 2017

[img src="http://media.02blog.it/5/5ef/tempo-di-libri-2017cover-jpg.jpg" alt="tempo-di-libri-2017cover-jpg.jpg" align="center" size="large" id="91937"]

Fiera Milano Rho ospita, dal 19 al 23 aprile, la prima edizione di "Tempo di libri", la nuova Fiera dell'Editoria. Un nuovo format che vede al centro il lettore, che potrà costruire il proprio percorso a partire dal programma usando le 26 lettere-parole chiave dell’alfabeto, dalla D di Dissidente alla I di Immaginazione, senza dimenticare la M come Milano e la Z come Zaha Hadid, l’architetto scomparso nel 2016.

Alcuni numeri: 720 appuntamenti, 17 sale adibite agli incontri più un auditorium da 1000 posti, oltre 400 espositori tra case editrici, riviste, associazioni, biblioteche, librerie ed enti pubblici, ma soprattutto circa 2000 autori del panorama letterario nazionale e internazionale, che si potranno incontrare in Fiera durante i cinque giorni.

Tra gli autori ospiti, il poeta siriano Adonis, gli scrittori David Grossman, Luis Sepulveda, Irvine Welsh, Margaret Mazzantini, Michela Murgia, Roberto Saviano, Gianrico Carofiglio, Sveva Casati Modignani, Marcello Fois, Melania Mazzucco, i fumettisti Guy Deslisle e Zerocalcare.

E ancora Stefano Boeri, Concita De Gregorio, Serena Vitale, Sergio Romano, Umberto Galimberti, Mario Calabresi, il fisico Guido Tonelli e lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Non mancherà un programma di incontri e laboratori dedicati ai più piccoli, dai bambini in età prescolare agli allievi delle scuole primarie e secondarie.

Tra gli enti coinvolti dalla manifestazione anche le biblioteche rionali del Sistema Bibliotecario di Milano, che adotteranno una le parole chiave della Fiera declinandole in incontri e iniziative.

La festa dei libri continuerà poi con Fuori Tempo di Libri, con numerosi eventi in tutta la città, per scoprire nuovi modi di vivere la propria passione per la lettura.

Da ricordare RadioCity Milano, l’appuntamento internazionale all’Unicredit Pavilion che celebra dal 21 al 23 aprile il mondo della Radio, e i cui eventi si incroceranno più volte con quelli di Tempo di Libri.

Tutte le informazioni e il calendario aggiornato sono sul sito ufficiale tempodilibri.it