Riapre il museo dell'arte del Castello Sforzesco

Di Andrea S. mercoledì 12 aprile 2017

Il museo delle arti decorative riapre completamente rinnovato.

A pochi giorni dalla chiusura della Design Week, riapre a Milano, dopo tre anni di studi e ricerche e un anno di lavori, grazie al generoso contributo della Fondazione Cariplo, il Museo delle Arti Decorative del Castello Sforzesco, completamente rinnovato nell’allestimento e nella scelta delle opere esposte.

Il Museo delle Arti Decorative, unico in Italia per quantità e varietà delle collezioni e tra i più importanti in Europa nel suo genere, espone oltre 1.300 oggetti di “design ante litteram”, ossia oggetti d’arte in avorio, metallo, vetro, ceramica, tessuto, dall’Alto Medioevo all’Età Contemporanea, che raccontano la creatività applicata all’utensile nella vita quotidiana delle classi agiate, dando ragione delle scelte estetiche dei più importanti centri artistici italiani, europei e mondiali.

Il nuovo allestimento sottolinea non soltanto le qualità artistiche delle opere in mostra, valorizzate una ad una, ma anche la loro destinazione d’uso, attraverso un racconto della storia sociale e del costume. Si sono mantenute le vetrine esistenti, disegnate dallo studio BBPR nel 1963, ed è stato applicato un restyling illuminotecnico con luci a led. Il percorso, dall’essere suddiviso per tipologia di oggetti (avori, ceramiche, ecc.), diventa ora un percorso culturale che documenta uno spaccato della nostra storia.

ORARIO: da martedì a domenica – ore 9_17:30 (chiuso il lunedì)

BIGLIETTO: Ingresso con biglietto del museo (€ 5 intero, € 3 ridotto)

DIDATTICA:

Ad Artem 02.6597728 info@adartem.it

Opera d’arte 02.45487400 info@operadartemilano.it

INFORMAZIONI AL PUBBLICO:

InfoPoint Castello Sforzesco 02.88463700

Segreteria Raccolte artistiche 02.88463731