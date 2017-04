Milano punta sulla manifattura digitale

Di Andrea S. venerdì 14 aprile 2017

L'obiettivo è trasformare Milano in un laboratorio di start-up attive nel campo della manifattura digitale e del nuovo artigianato 4.0.

A Milano il digitale incontra la produzione manifatturiera per generare lavoro e sviluppare nuove economie urbane in periferia. Questa mattina sono state infatti presentate le linee di indirizzo dell’Amministrazione comunale per lo sviluppo della manifattura 4.0, con cui Milano ha messo in atto, prima in Italia, le linee programmatiche presentate dal Governo a settembre per lo sviluppo del Paese.



Il provvedimento si pone l’obiettivo di rendere Milano un ‘laboratorio delle traiettorie di sviluppo del Paese’, volto a creare sul territorio un ecosistema favorevole all’insediamento, alla crescita e allo sviluppo di imprese e start-up attive nel campo della manifattura digitale e del nuovo artigianato 4.0.

Una quarta rivoluzione industriale caratterizzata da una progettazione e consumo di vicinato con un basso impatto ambientale e una produzione sempre più custom-made, grazie all’impiego di nuove tecnologie quali stampanti 3D, realtà aumentata, internet delle cose, che si uniscono e così amplificano la competenza e maestria artigianale.

Sei le aree di intervento previste per far crescere la nuova manifattura digitale a Milano: