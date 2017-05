Galleria d'arte e Corniceria esclusiva: apre a Milano Maiocchi 15

Di Remedios lunedì 8 maggio 2017

Un nuovo spazio d'arte, un laboratorio di cornici raffinate ed esclusive inaugurato la scorsa settimana a Milano alla presenza di critici d'arte ed esponenti del salotto culturale ed artistico milanese.

Maiocchi 15 è il nuovo personale progetto di Alessandro Bortoletto, esponente da oltre 20 anni del circuito dell'arte italiano.

La galleria aperta in zona Porta Venezia, propone una significativa selezione di opere di artisti contemporanei, grafiche, serigrafie, sculture e altri pezzi unici, affiancandoli a un servizio di cornici di vasta gamma. Ha inaugurato con opere di artisti contemporanei come: Ugo Nespolo, Federica Porro, Francesco Musante, Susy Cagliero, Marco Lodola, Nicola Berardino, Luca Bellandi. Artisti che hanno esposto sia in Italia che all’estero con mostre personali di elevata importanza.

Nel dettaglio, le opere presenti sono serigrafie polimateriche di Lodola, Porro, Musante e Nespolo compresa una scultura luminosa di Marco Lodola. Mentre l’artista Susy Cagliero propone Stampa Fine Art e fotografia su stampa digitale. Sono inoltre esposti pezzi unici olio su tela di Luca Bellandi e Nicola Berardino. Quest’ultimo ha presentato opere con interventi foglia oro su scorci della città di Milano.



"Maiocchi 15 è un progetto che nasce dal cuore, dall'esperienza maturata in tanti anni di lavoro in questo settore e dalla voglia di raccontare i nostri tempi attraverso vere opere d'arte in un mondo digitale in cui siamo sopraffatti da immagini senza filtro e senza progettualità" racconta Alessandro Bortoletto "Cercherò di coniugare gusto, ricercatezza e valore artistico ma per un’arte sempre “affordable”."

Torinese di nascita e milanese di adozione, dopo aver lavorato all'estero, ha iniziato le collaborazioni in ambito commerciale con alcune fra le maggiori case e gallerie d’arte di Milano. Per diversi anni si è occupato del settore grafica d’autore, per la diffusione sul territorio nazionale e estero di artisti selezionati ,e poi successivamente del lancio con successo di giovani artisti anche in settori emergenti, come la pop art giapponese, curando l’organizzazione di eventi di gallerie e fieristici.

La nuova galleria d'arte e corniceria è aperta a Milano in via Maiocchi, 15, seguite la pagina facebook per restare aggiornati su eventi, mostre e per richiedere informazioni.