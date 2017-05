European Hr Directors Summit 2017: il futuro del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale

European Hr Directors 2017, l’evento di Business International dedicato al confronto tra Direttori HR italiani ed europei, torna a Milano il 21 e il 22 giugno presso il Melià Milano Hotel. Sarà Gerd Leonhard ad aprire quest'anno i lavori dell'European HR Directors Summit. Leonhard, futurist and humanist, è attualmente uno dei 10 global keynote speaker più richiesti a livello mondiale e racconterà in esclusiva la sua visione sul Futuro del Lavoro.



Nei prossimi 3 anni si prevede che oltre 5 milioni di persone potrebbero perdere il proprio posto di lavoro a causa della tecnologia. Con l’avvento della quarta rivoluzione industriale, ci si interroga su come l’intelligenza artificiale e la robotica trasformeranno il mondo del lavoro ed elimineranno intere professioni. Al contempo, in molti credono che proprio ciò determinerà la piena libertà degli individui, finalmente liberi dalla routine ed in grado di esercitare liberamente la propria creatività.

Stiamo entrando anche in un mondo in cui più generazioni lavoreranno insieme, portando con sé una vasta gamma di prospettive, motivazioni, attitudini ed esigenze. Il direttore risorse umane di oggi deve essere pronto ad affrontare la sfida di integrare e gestire cinque generazioni di personale, dunque, mantenendole motivate.

Automazione, piattaforme digitali e altre innovazioni stanno cambiando - dunque - la natura fondamentale del lavoro e questo solleva questioni circa l'impatto crescente sui posti di lavoro, le competenze e i salari. Sessioni di dibattito si alterneranno alla presentazione di case studies a momenti di networking, con l’obiettivo di fare il punto su come il direttore delle risorse umane si prepara ad affrontare le opportunità e le sfide in un’epoca di automazione e globalizzazione che cambierà per sempre i paradigmi tradizionali del lavoro.