#SBF017 Slow Brand Festival

Di Eleonora Brignoli mercoledì 17 maggio 2017

14 giugno appuntamento il con il Festival dedicato allo Slow

Si svolgerà il 14 giugno il consueto appuntamento con Slow Brand Festival (#SBF017), momento d’incontro e riflessione sulle dinamiche dello Slow in

collaborazione con Brandforum e l’Associazione L’Arte del Vivere con Lentezza fondata da Bruno Contigiani.

L’evento affonda le radici dall’edizione aggiornata “Slow Brand. Vincere imparando a correre più lentamente” di Patrizia Musso, Direttrice e Fondatrice di Brandforum, ed offrirà ai visitatori interessanti approfondimenti sulle tematiche dello Slow e del vivere con lentezza.

Cornice dell’evento saranno gli splendidi Villini Storici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTIS (Via S.Vittore, 8 - Milano), una location decisamente slow che fin dalle prime ore del mattino permetterà ai visitatori di rallentare, condividere momenti di riflessione e riequilibrare il proprio tempo.

All’interno della manifestazione rinnova la sua presenza Blogo, media partner dell’evento, insieme ad altri prestigiosi Brand e numerosi ospiti attesi per terza edizione. Quest’anno l’evento, che si svilupperà per la prima volta durante tutto l’arco della giornata, aprirà con una Tavola rotonda dedicata al tema “Impresa e Territorio”, a cui seguiranno workshop sul tema dello slow e del benessere aziendale (iscrizione necessaria); seguiranno nel pomeriggio altri momenti di riflessione sulle tematiche giovani e imprenditorialità, slow communication e il ruolo dello Slow Boss in azienda.

Durante l'evento saranno inoltre condivisi i risultati della ricerca “Slow Life”, lanciata da Brandforum nel 2016, con particolare focus sul Turismo

e le sue declinazioni Slow. Chiuderanno il Festival le premiazioni #SBF017 Slow Brand per le quattro categorie in gara: Slow ADV, Slow Space, Slow Factory e Slow Web e gli Slow.