Account e Sales Management 2017/2018: il master Almed all'Università Cattolica

Di Eleonora Brignoli venerdì 7 luglio 2017

Il master in Account e Sales Management rinnova la sua proposta formativa, adattandosi alle continue evoluzioni del mercato del lavoro.

Con la missione di creare specialisti nell’area commerciale, il Master in Account e Sales Management: Tecniche di gestione e negoziazione applicate alle vendite, dell’Università Cattolica di Milano, in collaborazione con Almed (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo), Centrimark (Centro di Ricerche di Marketing) e in partnership con Blogo, rinnova l’offerta formativa per l’anno accademico

2017-2018. Grazie all’introduzione di nuovi corsi Sales Management, Performing Sales, Omnichannel Marketing Strategy, Social and Digital Networking,

Social Communication and Social Selling, il master si propone con un nuovo taglio ed approfondimento, in costante aggiornamento sulle trasformazioni

del mercato.



Caratteristiche distintive

Un master che punta alla Formazione di figure professionali allineate con i cambiamenti del settore e rispondenti alle attuali richieste del mercato del lavoro: capacità di coniugare abilità commerciali e gestione dei clienti, abbinate a tecniche comunicative di alto livello.

Un ruolo chiave che unisce alle competenze aziendali più generali come saper leggere un bilancio, saper gestire un portafoglio clienti, conoscere le tecniche di marketing business-to-business ed essere in grado utilizzare gli strumenti di analisi del mercato, le fondamentali tecniche comunicative: self branding, public speaking, tecniche di retorica e soft skills. Il master si propone come mission la trasmissione delle competenze necessarie a svolgere efficacemente il proprio ruolo di comunicatore aziendale di primo livello.

Il ruolo nel mondo del lavoro

Quali ruoli potranno rivestire i futuri sales? Si potrà operare, in particolare, nell’area commerciale e delle vendite in aziende e concessionarie di pubblicità a respiro internazionale, diventando in particolare Account Manager (responsabile dei clienti chiave che opera da interfaccia tra il cliente e il team di vendita), Sales Manager (figura responsabile dell’analisi dei mercati, della domanda e della pianificazione delle vendite, nonché della gestione delle forze di vendita), Trade Marketing Specialist (figura responsabile dell'efficacia dell'azione di marketing aziendale, attraverso il completo soddisfacimento delle esigenze dei propri clienti commerciali), Category Manager (figura emergente nella GDO responsabile della redditività della categoria, dell'ottimizzazione dei costi d'acquisto, delle vendite dell'attività promo e della rotazione delle scorte) e molte altre figure professionali.

Professionisti che rappresentano un supporto indispensabile per la direzione commerciale, per la vendita di prodotti e servizi o come interfaccia tra servizi e brand.

L'offerta didattica

Il master, che partirà nell’autunno 2017 presso l’Università Cattolica di Milano, si caratterizza per l’elevata presenza di moduli a orientamento pratico, analisi di

case histories, project work guidati da professionisti del settore. 1500 ore distribuite nell'arco di un anno accademico (di cui 480 di stage presso enti esterni) che forniranno competenze in marketing e management delle vendite, tecniche di negoziazione e di relazioni interpersonali, tecniche di comunicazione applicate ai mercati business-to-business e molto altro ancora. Il tutto anche attraverso incontri con professionisti del settore di rilievo internazionale.

Possono accedere al master laureati del vecchio ordinamento, laureati triennali e magistrali presentando domanda entro il 18 settembre 2017.

Per ulteriori informazioni: è possibile visitare il sito del master in Account e Sales Management e scrivere all'indirizzo mail almed@unicatt.it.