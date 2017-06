Sequestrati 30mila farmaci cinesi in un'erboristeria a Milano

Di Andrea Spinelli mercoledì 7 giugno 2017

Maxi-sequestro di farmaci non conformi in vendita in un'erboristeria cinese a Milano.

I vigili urbani milanesi hanno sequestrato oltre cinquemila medicinali cinesi e circa 26mila dispositivi medici in un’erboristeria di via Giordano Bruno, nella Chinatown di Milano.

Si tratta di medicinali con etichettature non conformi o senza data di scadenza, il cui sequestro ha portato anche alla denuncia del 40enne commerciante di origine cinese, denunciato negli ultimi anni già tre volte, che vendeva senza abilitazione sia farmaci da banco che antibiotici e antinfiammatori. Nel negozio i ghisa hanno sequestrato anche 70mila euro in contanti, nascosti in diverse mazzette impacchettate in fogli di giornale o sacchetti di plastica.

L’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza ha dichiarato: