Slow Brand Festival 2017: i vincitori della terza edizione

Di Eleonora Brignoli giovedì 15 giugno 2017

Dal telling al doing, la III Edizione del fenomeno dello Slow in Italia

"Dal telling al doing" la terza edizione di Slow Brand, il fenomeno dello slow in Italia Una ricca giornata di incontri e tavole rotonde hanno coinvolto il pubblico in sala, gli studenti e tutti i Brand chiamati a raccontare la propria testimonianza slow. Diverse le tematiche affrontate durante l'evento. Tra le più salienti ricordiamo le tavole rotonde "Slow Communication e Slow Boss", "Il web tra dinamiche slow e fast" e "Slow factory e legami con il territorio". Durante l'evento i partecipanti sono stati invitati a raccontare con le proprie parole cosa significa essere slow. #SBF017, messaggi slow lanciati sui social durante tutta la giornata con hashtag abbinati alle parole più rappresentative dello slow Durante l’evento i giovani e gli studenti universitari sono stati coinvolti in un business game creativo, grazie alla collaborazione con Youcanlab. “Dal telling al doing” ai ragazzi è stata lanciata una sfida capace di valorizzare i talenti e stimolare la creatività.

Si è conclusa ieri la terza edizione di Slow Brand Festival #SBF017, il fenomeno dello Slow in Italia, organizzato da Brandforum, direttrice Slow Patrizia Musso, in collaborazione con l’Associazione L’Arte del Vivere con Lentezza fondata da

Bruno Contigiani, e con il supporto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società). All’interno della manifestazione rinnova la sua presenza Blogo, media partner dell’evento, insieme ad altri prestigiosi Brand e i numerosi ospiti.

Diversi sono stati i momenti d’incontro e riflessione sulle dinamiche dello Slow, grazie agli interventi dei numerosi ospiti e delle tavole rotonde tematiche.

La prima tavola rotonda “Il web tra dinamiche slow e fast” ha visto come protagonisti i giovani under 40 e le loro idee innovative in chiave slow; successivamente la parola è passata relatori della tavola rotonda dedicata alla

“Slow Communication e Slow Boss”, che con il motto "Ognuno in azienda è un tassello che fa parte di un tutto”, hanno raccontate le proprie esperienze aziendali e personali. Inoltre, grande interesse ed attesa, tra il pubblico presente in sala,

per la tavola rotonda dedicata all’importanza della valorizzazione e del contatto con il territorio “Slow factory e legami con il territorio”, che ha visto tra i protagonisti importanti Brand nazionali.

A chiudere l’evento le premiazioni dei vincitori per le categorie slow in concorso: Slow Adv, Slow Place, Slow Factory, Slow Web e Slow Boss. Il passaggio di testimone tra i vincitori dell’edizione 2016 ai nuovi premiati ha visto come protagonisti i seguenti Brand, incornati Slow Brand 2017:

Slow Adv: IKEA campagna "Sorprenditi ogni giorno", un messaggio di libertà e riscoperta della propria unicità.

Slow Place: Libreria Acqua Alta di Venezia, un'esperienza unica ed originale, immersa nella realtà slow dei libri.

Slow Factory: Eolo, progetto Eolo 45, l'esperienza dei nuovi dipendenti senior come valore aggiunto per l'azienda.

Slow Web: Campari campagna "Killer in Red" di Campari, un corto di 12 minuti disponibile solo online diretto da Paolo Sorrentino.



Slow Boss: Maria Emanuela Salati, Responsabile formazione, processi evolutivi e welfare di ATM.

Slow Boss "Menzione speciale": Dante Bonacina, Direttore commerciale Ca' del Bosco.

Slow Brand "Menzione speciale": Maltesers UK, campagna "Look on the light side of disability".

Slow CSR: Birra Baladin, progetto "Terra Madre" valorizzazione del territorio africano con la creazione di 10000 orti per garantire cibo fresco e sano alla popolazione.

In chiusura la direttrice Patrizia Musso ed il team di Brandforum hanno colto l'occasione per ringraziare tutti i numerosi ospiti e partecipanti, confermando l’appuntamento per l’anno prossimo con la quarta edizione 2018.