European Hr Directors Summit 2017, 21-22 giugno 2017 a Milano

Di Eleonora Brignoli mercoledì 21 giugno 2017

Blogo media partner per l’evento di Business International dedicato al confronto tra Direttori HR italiani ed europei.

European Hr Directors 2017, l’evento di Business International dedicato al confronto tra i Direttori HR italiani ed europei sul futuro del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale, avrà luogo domani 21 e il 22 giugno presso il Melià Milano Hotel.

Ad aprire l’evento, il 21 giugno ore 18.00, una tavola rotonda dedicata al futuro del lavoro nell’era digitale. In seguito al crescente sviluppo tecnologico e all’avvento della quarta rivoluzione industriale, sempre di più ci si interroga su come l’intelligenza artificiale e la robotica trasformeranno il mondo del lavoro, arrivando anche ad eliminare intere professioni. In futuro potrà il lavoro dell’uomo non essere totalmente sostituito dalle tecnologie? Le nostre aziende sono pronte a rispondere ai crescenti cambiamenti? Queste sono solo alcune delle tematiche che saranno affrontate durante gli interventi dei prestigiosi speakers.

Il 22 giugno, ad aprire la seconda giornata di lavori, sarà la conferenza

“New Approach to Talent Review” approfondimenti sulla guerra dei talenti,

la trasparenza e parità di genere, che la globalizzazione sta trasformando.

Durante l'evento seguiranno interessanti interventi e spunti di riflessione nelle numerose conferenze programmate: “Futuro 4.0: quale ruolo per le persone”, “Talent management: come ingaggiare i talenti in un’azienda globale”, “Azienda del futuro e trasformazione digitale: sfide e opportunità per liberare il talento” e molto altro.

Per maggiori informazioni clicca qui per visualizzare il sito ufficiale dell'evento.