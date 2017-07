Zanzare a Milano: pasticcio disinfestazione, via ad interventi specifici

Di Andrea Spinelli giovedì 13 luglio 2017

Il Comune di Milano cerca di riparare al pasticcio disinfestazione e da il via ad una nuova operazione anti-zanzare.

Per i milanesi tutti e per chi a Milano si reca per lavorare il problema delle zanzare, quest'anno, è particolarmente fastidioso: il servizio antizanzare doveva partire a marzo, quando le uova non sono ancora schiuse ed è facile individuare i nidi e colpire con gli insetticidi, e il grande caldo e l'alto tasso di umidità di queste ultime settimane hanno creato il clima ideale per quella che molti hanno definito una vera e propria "invasione" di zanzare.

Il Comune di Milano, nel correre ai ripari, sembra puntare il dito contro chi avrebbe dovuto fornire un servizio che, alla fin fine, non è stato portato a termine: come spiega Repubblica Milano dopo le proteste dei cittadini Palazzo Marino ha pubblicato anche la mappa delle zone dove partiranno interventi specifici per la zanzara tigre, lì dove ci sono state più segnalazioni: al parco Ravizza e in zona Bocconi, nelle aree verdi di Casa Jannacci in viale Ortles, in quelle di villa Lonati e via Zubiani, nelle aree verdi e nelle aree cani di piazzale Accursio e a Villa Litta.