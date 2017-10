La sfida di Milano sul turismo, Sala: "Batteremo Roma per numero di visitatori"

Di Andrea Spinelli lunedì 25 settembre 2017

Milano punta al primato sul turismo: nel mirino c'è Roma.

Intercettato da alcuni cronisti alla sfilata di Antonio Marras nel cantiere del Teatro Lirico il sindaco di Milano Beppe Sala è nuovamente tornato sui numeri, decisamente incoraggianti, che indicano il capoluogo lombardo come meta sempre più gradita a turisti e visitatori:

"Quest'anno supereremo gli 8 milioni di visitatori e per l'economia e la reputazione di Milano è fondamentale"

ha detto il sindaco, auspicando a denti stretti un sorpasso di Milano su Roma per quanto riguarda l'affluenza turistica.

La grande sfida a distanza tra Roma e Milano già quest'estate si era riaccesa dopo il sorpasso del capoluogo lombardo sulla capitale sancito dal Global Destination Cities Index MasterCard 2016, che ha indicato come il numero di turisti sia in netto aumento a Milano e in drastico calo a Roma.

Non è una questione di numeri ma di tendenze: è vero quanto affermano gli assessori pentastellati romani, cioè che ogni anno Roma è visitata da circa 14 milioni di turisti e che questo numero, secco, fa della Capitale la città più turistica che c'è in Italia, ma è anche vero quanto affermano tutti i recenti rapporti in materia di affluenza turistica: Milano piace sempre di più ed Expo, in questo senso, sembra essere stato il coperchio sollevato dal vaso di Pandora.

Andando oltre le polemiche è vero che Milano si è radicalmente trasformata sotto il profilo dell'accoglienza turistica mentre Roma, impantanata nelle sue difficoltà logistiche (ad esempio legate ai trasporti pubblici ma anche all'immondizia e alla carenza di servizi), fatica a tenere il passo. La prossima sfida per Milano sarà il verde pubblico, un vero tasto dolente per il capoluogo:

"Milano ha bisogno di più verde, ci lavorerò nella seconda fase del mio mandato. [...] Bisogna forzare i tempi sull'impronta ecologica della città, una grande opportunità verrà dagli scali ferroviari ma bisogna cercare ogni singola formula di verde, non solo i grandi spazi. Basta vedere come i milanesi sono rimasti colpiti da piazza della Scala verde: ha scatenato un dibattito furibondo, come successo con le palme che sono rimaste in piazza Duomo. I milanesi fanno così ed è bello che anche questa volta si sia sollevato una discussione [...] chiederemo la collaborazione dei milanesi"

ha spiegato il sindaco Beppe Sala.