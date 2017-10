Chiare e Scure: dal 29 settembre a Milano il primo Festival delle birre lombarde

Di Andrea Spinelli giovedì 28 settembre 2017

Prende il via a Milano, il prossimo 29 settembre, "Chiare e scure" il primo festival dei birrifici lombardi.

"Chiare e scure Festival", il primo festival delle birre lombarde, aprirà i battenti il prossimo 29 settembre alla Fabbrica Orobia 15, a due passi dalla stazione di Porta Romana, in una prima edizione che è tutt'altro che un test.

Si tratta di una tre giorni di birra e di cultura birraria nata dall’iniziativa di Consorzio Birrifici Artigianali Lombardi, in collaborazione con Rossi&Bianchi e The Good Beer Society, e con protagoniste più di 100 birre prodotte da oltre 20 birrifici. A vent’anni dalla nascita del primo birrificio artigianale lombardo il gruppo formato dal Birrificio Italiano, il Birrificio Lariano, il Birrificio Rurale, Brewfist e The Wall Italian Craft Beer hanno fondato quest’anno il Consorzio dei Birrifici Artigianali Lombardi che si presenta con questa prima manifestazione.

L'evento propone un nuovo modo di bere e degustare la birra, basato sulla divisione delle birre in 5 aree tematiche (chiare, ambrate, scure, il mondo del luppolo, birre speciali). 5, come le birre che ciascun birrificio potrà proporre nel corso del Festival: un nuovo format, adatto anche a chi si avvicina per la prima volta alla birra artigianale e che si che si pone l’obiettivo di conferire la giusta importanza alla birra.

Venerdì 29 settembre

17.00-18.00 ingresso solo su invito riservato a stampa, birrai, publican

18.00-2.00 ingresso libero aperto al pubblico

Sabato 30 settembre

16.00-2.00 ingresso libero aperto al pubblico

Domenica 1 ottobre

12.00-23.00 ingresso libero aperto al pubblico

Ingresso gratuito con l’obbligo di acquisto di una degustazione a 5 €.