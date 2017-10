Forum sull'acqua a Milano: un diritto di tutti

Di Andrea Spinelli venerdì 29 settembre 2017

L'acqua come un diritto di tutti: a Milano il primo forum tematico.

A due anni dalla fine di Expo 2015 Milano per due giorni torna al centro del dibattito internazionale sullo sviluppo sostenibile con “Rules for water, rules for life”, primo forum sulle regole per l’acqua, organizzato dal Milan Center for Food Law and Policy, presieduto da Livia Pomodoro, che evidenzia l’importanza della questione idrica per ogni cittadino del mondo, ovunque egli viva.

“Pensate a tutto quello che è accaduto in Italia e a tutti i problemi di siccità che abbiamo dovuto vivere quest’estate, ma non si può parlare dell’acqua solo come emergenza. L’acqua è alla fonte della nostra vita quotidiana, è un bene prezioso che dobbiamo proteggere e del quale dobbiamo occuparci in maniera strutturale, con una vera e propria governance dell’acqua nelle città, nei Paesi, ma soprattutto a livello internazionale”

E tocca anzitutto ai governi, come sottolinea il presidente della Water governance initiative dell’Ocse, Peter Glas, creare un sistema nel quale le comunità locali siano responsabili, possano avere fiducia e siano coinvolte. “Governance dell’acqua è questo, un sistema così importante la cui assenza è un ostacolo forse più grande della mancanza di tecnologia o di denaro”.

Un esempio è il progetto triennale avviato in Tunisia da Cnh Industrial, con il marchio New Holland, la Fao e il governo tunisino, per aiutare i contadini a costruire e riparare i tradizionali sistemi di raccolta dell’acqua. Daniela Ropolo, responsabile dei progetti di responsabilità sociale di Cnh Industrial in Europa, Africa e Medio Oriente.

“Le comunità locali hanno un ruolo fondamentale, assolutamente indispensabile. Cnh Industrial infatti si pone in una fase di ascolto, cerca di raccogliere le informazioni, le necessità, i desiderata e le preoccupazioni loro e cerca di mettere in pratica con progetti di water management, quindi con operazioni concrete, il cercare di supportare il miglioramento della gestione dell’acqua”

Un approccio che si traduce anche in corsi destinati ai giovani e soprattutto alle donne, che in Paesi come questo hanno spesso un ruolo chiave per il cambiamento.