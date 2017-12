Milano criminale, la mostra per i 40 anni della mala

Di Andrea Spinelli giovedì 9 novembre 2017

La mostra “Milano e la mala. Storia criminale della città. Dalla rapina di via Osoppo a Vallanzasca” a Palazzo Morando fino all'11 febbraio 2018.

A Palazzo Morando a Milano, da oggi 9 novembre e fino all'11 febbraio 2018 è allestita una mostra dedicata a 40 anni di storia criminale del capoluogo lombardo. La mostra si intitola “Milano e la mala. Storia criminale della città. Dalla rapina di via Osoppo a Vallanzasca”.

E’ una mostra inedita e molto interessante che raccoglie una grande mole di foto, documenti storici, reperti dell’epoca, giornali e alcuni dei “ferri del mestiere” usati dai criminali e dai poliziotti che li hanno combattuti tra la fine degli anni Quaranta e la metà degli anni Ottanta.

La mostra, curata da Stefano Galli, è promossa dal Comune di Milano ed è organizzata dall'associazione Spirale di Idee, con la Polizia di Stato che ha collaborato per la ricerca e la scelta della documentazione, delle foto e ha messo a disposizione le strumentazioni tecniche e gli arredi originali in uso alla questura di Milano in quegli anni, custoditi nel Museo Storico della Polizia di Stato.

“Milano e la mala. Storia criminale della città. Dalla rapina di via Osoppo a Vallanzasca”



Palazzo Morando - Costume Moda Immagine

via Sant’Andrea 6 - Milano

9 novembre - 11 febbraio 2018

Orari: martedì - domenica: 10.00-20.00

Ingressi: intero € 10 – ridotto € 8

Infoline: 02 884 65735 – 64532

Catalogo edizioni Spirale d’Idee.

www.mostramalamilano.it