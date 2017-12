Bookcity Milano 2017: dal 16 al 19 novembre la letteratura è in città

Di Andrea Spinelli lunedì 13 novembre 2017

Tante novità per l'edizione 2017 di Bookcity Milano.

Dal 16 al 19 novembre 2017 Milano sarà teatro di centinaia di eventi culturali nell'ambito della rassegna Bookcity 2017: dal Castello Sforzesco alle librerie, alle biblioteche, ai teatri, le scuole, le università, e perfino alle case private, la città sarà impregnata di cultura e letteratura, "su misura" sia dei lettori da divano che degli accaniti bibliofili.

Bookcity è un’iniziativa voluta nel 2012 dal Comune di Milano e dall'Associazione BookCity Milano (Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), a cui si è affiancata l’AIE (Associazione Italiana Editori), in collaborazione con l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e l’ALI (Associazione Librai Italiani). La tre giorni culturale milanese (più un giorno extra dedicato alle scuole) promette quest'anno un programma vastissimo (impossibile descriverlo tutto) fatto di incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento individuale, ma anche collettivo.

Leggi il programma completo di Bookcity 2017.

La manifestazione prenderà il via ufficialmente venerdì 17 novembre con l’intervista di Daria Bignardi all’antropologo francese Marc Augé. L’appuntamento, dal titolo ‘Sulla felicità. Nonostante tutto’, è in programma alle 20.30 al Teatro Dal Verme di Milano e sarà occasione, tra l’altro, per consegnare al famoso studioso il Sigillo della Città, mentre la serata conclusiva è prevista per domenica 19 novembre al Teatro Franco Parenti e sarà un omaggio ad Umberto Eco, con un focus particolare sul suo pensiero e sulla sua visione, spesso ironica, dell’epoca in cui viviamo.

Anche quest'anno autori, libri, eventi, incontri, idee, in un'invasione pacifica della città: oltre 200 luoghi per ospitare più di 1000 eventi durante i 4 giorni della manifestazione. Ecco il programma dell'edizione #BCM17: https://t.co/03YpmAFrFW — BOOKCITY MILANO (@BOOKCITYMILANO) 18 ottobre 2017

Una delle novità dell'edizione di quest'anno sarà la presenza di spazi creativi che i partecipanti potranno riconoscere e raggiungere associandoli ad alcuni hashtag

Tutti gli appuntamenti di Bookcity Milano 2017 sono ad ingresso gratuito, salvo diverse indicazioni, fino ad esaurimento posti.