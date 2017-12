Navigli, De Lucchi: "Sì alla riapertura, Milano più bella"

Il dibattito milanese sulla riapertura dei Navigli.

La riapertura dei Navigli, il progetto vie d'acqua e il tornare all'avere un contatto con il proprio glorioso passato è uno dei dibattiti più appassionati in questo momento a Milano.

Michele De Lucchi dice sì alla riapertura dei Navigli di Milano. A differenza di Gillo Dorfles, che aveva bocciato il progetto domenica sulla pagine del Corriere della Sera, l’architetto, milanese d’adozione, la vede come una operazione positiva.

“Il tema è che cosa tenere e cosa buttare, cosa deve essere temporaneo e cosa permanente. Io credo che questo dibattito tra questi due aspetti dell’esistenza sia cruciale e sia fondamentale per dare realtà ai pensieri e alle immagini che abbiamo in testa”

ha detto ad askanews De Lucchi a margine della conferenza stampa di Domus, di cui è direttore dal gennaio 2018.

“Io credo che tutto possa essere più bello, più naturale, più adatto a noi uomini e al Pianeta. Quindi qualsiasi sforzo facciamo per rendere la nostra città più bella, più vivibile al tempo stesso più efficiente, ma anche più umana funzioni bene. Non tutte le cose vanno prese per estremi, ma rivedere qualche specchio d’acqua in più a Milano possa fare bene e possa rispecchiare il cielo che speriamo sia più azzurro e più luminoso”