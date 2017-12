Milano, Natale solidale di Spontini: pizza calda per i bisognosi

Mille tranci di pizza fumante per chi ha bisogno. E’ l’iniziativa solidale organizzata in occasione del Natale da Spontini, la storica pizzeria al trancio milanese, che all’interno di una tendostruttura allestita davanti alla Stazione Centrale di Milano ha distribuito nelle prime sette ore di attività oltre 120 teglie di pizza ai senzatetto ospiti dei centri di accoglienza del Comune di Milano che, attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali, è stata parte attiva nella realizzazione del progetto.

Massimo Innocenti, ceo di Spontini:

In una sorta di maratona solidale, durata tutta la giornata di domenica 17 dicembre, nella tendostruttura riscaldata da 80 posti a sedere, l’associazione dei City Angels, la Fondazione Progetto Arca e quella Fratelli di San Francesco d Assisi, Remar Italia Onlus hanno distribuito la pizza calda preparata senza soluzione di continuità nel punto vendita Spontini di piazza Duca D’Aosta.

Un gesto di generosità nei confronti delle persone più fragili di questa città da parte di Spontini a cui è andato il ringraziamento dell’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino:

“E’ un luogo, un marchio, una produzione a cui siamo tutti molto affezionati che oggi si è messa a disposizione di una iniziativa solidale per le persone in difficoltà, ma per la città perchè in questa maniera si presidia bene, in modo positivo e accogliente anche una piazza complessa di Milano e si dà una mano a chi è in difficoltà e ci si scambia gli auguri in modo semplice”