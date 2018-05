Starbucks a Milano: apre a settembre in Piazza Cordusio

Di Lucia Resta martedì 8 maggio 2018

L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato Howard Schultz.

Il conto alla rovescia per l'apertura ufficiale di Starbucks a Milano può cominciare. L'amministratore delegato Howard Schultz ha dato l'annuncio nel corso i Seeds & Chips, un evento dedicato all'innovazione nel mondo del food che rientra nel MiCo di Milano.

Schultz ha detto:

"Una nuova roastery (torrefazione, ndr) Starbucks aprirà a Milano a settembre. Nel 1987 avevamo 11 punti vendita oggi abbiamo quasi 29 mila store con 100 milioni di clienti alla settimana"

L'indirizzo è in Piazza Cordusio, nell'ex palazzo delle Poste, chi ci passa in questi giorni può ammirare un grande manifesto che annuncia l'arrivo di Starbucks. Si tratta di uno locale di 2.400 metri quadrati che farà diventare il primo Starbucks italiano il più grande d'Europa.

Per quanto riguarda la data di apertura, non c'è ancora il giorno specifico dell'inaugurazione, ma Schultz ha detto che avverrà i primi di settembre e sono già state avviate le selezioni del personale: ci saranno 150 dipendenti per il punto vendita di Piazza Cordusio e altri 150 per le prossime caffetterie da aprire in Lombardia. Ricordiamo che nel 2017 Starbucks, per preannunciare il suo arrivo, fece parlare di sé con la sponsorizzazione di un'aiuola di palme in Piazza Duomo.

Schultz ha spiegato che la roastery di Piazza Cordusio sarà un luogo in cui si potrà fare un viaggio nel mondo del caffè, dalla fava all'espresso, perché ci sarà una torrefazione interna, inoltre si potrà anche pranzare e cenare, perché ci saranno le specialità artigianali di Princi, si potrà lavorare e si potranno fare quattro chiacchiere tra amici.

Schultz, però, ci ha tenuto a precisare: